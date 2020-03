Sanificazione strade, Amiu: “Nessun quartiere dimenticato, pulizia sarà fatta ovunque”

Genova. Ponente, centro, levante, alture: per ora sono solo questi i quartieri interessati dal piano di sanificazione grazie ai mezzi di Amiu e alla collaborazione del reparto mobile della Polizia di Stato.

Ma non è finita e presto gli idranti arriveranno anche nelle altre zone della città, quelle rimaste fuori dall’elenco pubblicato on line ieri dalla società partecipata comunale. “Quel piano di interventi di pulizia sulle strade che abbiamo pubblicato sul sito è solo il primo, nel senso che nei prossimi giorni verranno aggiunte nuove strade e nuovi percorsi”, spiegano da Amiu.

Concretamente, i mezzi pesanti di pulizia strade hanno iniziato il lavoro lavoro su tre percorsi levante-centro-ponente ma via via arriveranno a coprire tutta Genova. Da due settimane, poi, sempre per quanto riguarda la pulizia delle strade, sono in corso attività di pulizia con mezzi più piccoli del gruppo Amiu (Amiu, Amiu Bonifiche e Ge.am) e 23 squadre di operatori sui quartieri collinari e tutte quelle zone più difficili da coprire con mezzi ingombranti.