Sanificazione strade a Genova: ecco la mappa dei passaggi quartiere per quartiere

Genova. Ecco il piano di sanificazione delle strade cittadine da parte di Amiu, la partecipata che si occupa di ambiente e rifiuti a Genova. Da Amiu fanno sapere che la sanificazione non riguarderà solo le carreggiate ma in alcuni casi anche piazze e marciapiedi.

GENOVA PONENTE

PERCORSO AMIU LAVASTRADE 1

MARTEDI GIOVEDI SABATO

• VIA MERANO

• VIA SOLIMAN

• VIA ALBARETO

• VIA SIFFREDI

• VIA CORNIGLIANO

• VIA ANSALDO

• PONTE CORNIGLIANO

• VIA PIERAGOSTINI

• VIA PACINOTTI

• VIA AVIO

• PIAZZA VENETO

• PIAZZA MONTANO

• VIA CANTORE

• VIA MILANO

• PIAZZA PRICIPE GIRA DA ROTONDA

• VIA MILANO LATO MONTE

• VIA DI FRANCIA DA ROTONDA GIRA INDIETRO

• VIA CANTORE LATO MONTE

• VIA RETI

• VIA FILLAK

RITORNO CANTIERE CON TRAGITTO CONTRARIO

PERCORSO AMIU LAVASTRADE 2

LUNEDI MERCOLEDI VENERDI

• VIA MULTEDO DI PEGLI

• VIA RONCHI

• VIA LUNGOMARE DI PEGLI

• VIA PEGLI

• VIA PRA’

• VIA VOLTRI

• VIA D.G.VERITA’

• VIA CAMOZZINI FINO CAPOLINEA AUTOBUS LINEA n.1

• VIA FILLAK

RITORNO CANTIERE SESTRI CON TRAGITTO CONTRARIO

GENOVA CENTRO

PERCORSO POLIZIA LAVASTRADE 1

(rifornimento acqua idrante di Via Maccagi angolo via Cesarea)

MARTEDI GIOVEDI SABATO

• VIA BRIGATA LIGURIA (LATO SN)

• VIA XX SETTEMBRE

• P.ZZA DE FERRARI

• VIA ROMA

• P.ZZA CORVETTO

• GALLERIA BIXIO

• P.ZZA PORTELLO

• GALLERIA GARIBALDI

• VIA BENSA (LATO MONTE)

• PIAZZA NUNZIATA (LATO MONTE)

• VIA BALBI

• PIAZZA ACQUAVERDE

• VIA A. DORIA

• VIA GRAMSCI LATO MARE

• VIA DELLE FONTANE

• PIAZZA NUNZIATA (LATO MARE)

• VIA BENSA (LATO MARE)

• GALLERIA GARIBALDI

• VIA INTERIANO

• PIAZZA F. MAROSE

• VIA XXV APRILE

• VIA DANTE

• P.ZZA DANTE

• GALLERIA COLOMBO

• VIA MACAGGI

• VIA BRIGATA LIGURIA (LATO DX)

• VIA FIUME

• P.ZZA VERDI

• VIA THAON REVEL

• VIA BRIGATA BISAGNO (LATO DX)

• PIAZZA DELLA VITTORIA

• VIA BRIGATA PARTIGIANE (LATO DX)

• CORSO MARCONI (LATO MARE)

• CORSO MARCONI (LATO MONTE)

• VIA BRIGATA PARTIGIANE (LATO SN)

• VIA BRIGATA BISAGNO (LATO SN)

• CORSO B. AIRES (LATO MARE)

• P.ZZA TOMMASEO

• CORSO B. AIRES (LATO MONTE)

• VIA DUCA D’AOSTA

GENOVA LEVANTE

PERCORSO POLIZIA LAVASTRADE 2

LUNEDI MERCOLEDI VENERDI

• CORSO ITALIA

• VIA CAVALLOTTI

• VIA CAPRERA

• PIAZZA STURLA

• VIA DEI MILLE

• VIA 5 MAGGIO

• VIA QUARTO

• VIA QUINTO

• VIA GIANNELLI

• VIA MURCAROLO

• VIA OBERDAN

• VIALE FRANCHINI

• CORSO EUROPA

• CORSO GASTALDI

• CORSO SARDEGNA

• CORSO DE STEFANIS

• PIAZZALE PARENZO

• VIA TOTI

• PONTE MONTEVERDE

• VIA PIACENZA

• VIA EMILIA

• VIA MOLASSANA

• VIA STRUPPA

• VIA GIACOMETTI

• VIA CASONI

• VIA TORTI

• VIA BARRILI

• VIA S MARTINO

• VIA LAGUSTENA

• VIA MOSSO

• VIA CORRIDONI

• VIA MONTEZOVETTO

• VIA RICCI

• VIA ALBARO

• VIA POZZO