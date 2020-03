Genova. Un incendio importante si è sviluppato questa notte in un appartamento di via Sapeto, nel quartiere di San Martino, a pochi passi da via Borgoratti.

Secondo le prime ricostruzioni, verso mezzanotte una poltrona del salotto di un appartamento ha preso fuoco per cause ancora da determinare, scatenando il rogo: fiamme alte diversi metri hanno lambito le finestre al piano superiore, e solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco si è evitato che l’incendio si allargasse.

Non dovrebbero esserci feriti gravi: sul posto anche i medici del 118 che hanno soccorso due persone, trasportate in codice giallo al San Martino. Durante l’intervento sono state chiuse al traffico in via precauzionale le vie Sapeto e Borgoratti.