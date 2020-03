Sampdoria-Verona rinviata, la decisione definitiva: si giocherà il 13 maggio

Genova. È stata rinviata a mercoledì 13 maggio Sampdoria-Verona, gara prevista per lunedì sera al Ferraris. La decisione, anticipata in serata, è ora ufficiale con il comunicato della Lega di Serie A che si allinea dunque a quanto stabilito per le altre gare di campionato colpite dall’emergenza coronavirus.

Dopo la riunione in prefettura di oggi Regione Liguria e Comune di Genova avevano stabilito che si giocasse a porte chiuse per evitare la concentrazione di migliaia di persone, alcune in arrivo da fuori città, anche dal savonese dove è attivo il più forte cluster di contagio della Liguria. Poi la decisione finale della Lega: la partita non verrà disputata.

In questo modo la partita della Samp viene equiparata alle altre partite che avrebbero dovuto essere disputate a porte chiuse e invece rinviate al 13 maggio. Tra queste anche Milan-Genoa e Juve-Inter.