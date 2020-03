Sampdoria, raduno al Mugnaini in attesa delle nuove disposizioni della Figc sugli allenamenti

Genova. La Sampdoria, dopo essersi radunata ieri al “Mugnaini” di Bogliasco, dietro le porte chiuse del centro sportivo come da decreto governativo, anche questa mattina si ritroverà al Poggio in attesa del protocollo sulle modalità di allenamento che la Figc predisporrà nelle prossime ore.

Nel frattempo il Service center e il Sampdoria Point resteranno chiusi fino al termine dell’emergenza causata dal covid-19.

Il rimborso dei biglietti acquistati presso il service center di via Cesarea per Sampdoria-Hellas Verona, gara valida per la 26esima giornata della Serie A, ma giocata a porte chiuse, è dunque momentaneamente sospeso. Tempi e modalità del rimborso verranno comunicati nei prossimi giorni.