Genova. Ancora venti tesi da nord nella prima parte della mattinata di oggi sul centro-ponente, locali rinforzi fino a burrasca al largo.

Il cielo – spiegano i meteorologi di Limet – vedrà al mattino residua nuvolosità bassa sulle Alpi Liguri, mentre altrove il cielo sarà sporcato da nubi medio-alte. Nel corso del pomeriggio spazi di tempo soleggiato alternati ad un po’ di nuvolosità.

Temperature in rialzo. Nel pomeriggio venti deboli dai quadranti meridionali. Più nuvole domenica in attese di un peggioramento previsto per lunedì