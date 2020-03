Rubano bagaglio al capolinea dei pullman a lunga percorrenza, colti sul fatto dai carabinieri

Genova. Si erano confusi tra i passeggeri al capolinea dei pullman a lunga percorrenza in via Bersaglieri d’Italia per rubare un trolley, ma sono stati subito notati e fermati dai carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali, impegnati proprio in un servizio per frenare il fenomeno dei furti nei confronti dei passeggeri dei pullman.

Si tratta di due uomini, un algerino di 28 anni gravato da pregiudizi di polizia, attualmente sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria, e di un libanese di 34 anni senza fissa dimora.

L’arresto è stato in flagranza di reato, i due sono accusati di furto aggravato in concorso.

La refurtiva è stata poi restituita alla legittima proprietaria, una peruviana. Questa mattina il processo con rito direttissimo.