Rete idrica, una giornata senz’acqua a Sestri Ponente: tutte le vie interessate

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori alla rete di distribuzione, il giorno giovedì 5 Marzo 2020 dalle ore 9:00 alle ore 16:00 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze, allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

• Via Superiore Briscata

• Via Al torrente Molinassi

• Viale Villini Rollino

• Via Sant’Alberto (dal civ. 10 al civ. 67)

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo.