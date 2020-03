Regionali Liguria, il verdetto di Rousseau: il sì all’alleanza M5s – Pd con 960 voti

Genova. Due mesi di attese, trattative sotterranee, riunioni a Genova e Roma, colpi di scena, scontri interni anche molto accesi, porte sbattute, post al vetriolo, prima per decidere come e se decidere, poi per decidere. Sembra un labirinto concettuale e un po’ lo è. Ma alla fine il M5s ha scelto di allearsi con il Partito Democratico e le altre forze del centrosinistra in vista delle elezioni regionali liguri.

Sono usciti poco dopo le 13 sul Blog delle Stelle i risultati del sondaggio tra gli iscritti sulla piattaforma Rousseau relativo al possibile matrimonio giallorosso, sulla falsa riga di quello che già avviene al governo e in maniera pioneristica per quanto riguarda altre consultazioni elettorali locali come le future regionali in Campania e nelle Marche.

“Alle ore 12:00 di oggi, venerdì 6 marzo 2020 – si legge su Rousseau – si è conclusa la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto residenti in Liguria, hanno potuto esprimere la loro opinione sulla proposta fatta dal Capo Politico di aprire una trattativa con il Partito Democratico e con altre forze civiche e politiche, per le prossime elezioni regionali”.

Sono state espresse complessivamente 1.664 preferenze da parte degli aventi diritto al voto. E questi sono i risultati: SÌ – 960 voti (57.7%); NO – 704 voti (42.3%). Non una platea sterminata, ma d’altronde la partecipazione digitale è in linea con quanto accaduto qualche settimana fa per la scelta di quella che avrebbe dovuto essere la candidata M5s in caso di corsa autonoma. Con 541 voti contro 391 Alice Salvatore aveva sconfitto Silvia Malivindi.

Resta da capire, appunto, quale sarà ora la sorte della portavoce in consiglio regionale, fortemente contraria da subito all’alleanza. E resta da capire: chi sarà, ora, il candidato dell’alleanza?. In pole restano i nomi di Ferruccio Sansa, Paolo Comanducci e Aristide Massardo, ma rientrano in scena anche quelli di figure che sembravano accantonate come Francesca Balzani e Anna Maria Furlan.