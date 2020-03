Questa sera la Lanterna di Genova si vestirà con le luci del tricolore

Genova. Questa sera, martedì 17 marzo, in occasione dell’Anniversario dell’Unità d’Italia, la Lanterna di Genova si illumina con il tricolore. Ancora una volta, per diffondere un messaggio di unione e vicinanza ai genovesi e a tutti gli italiani, che affrontano questi giorni con coraggio e speranza.

Allo slogan di #laculturanonsiferma e #iorestoacasa i gestori del faro simbolo della città hanno deciso di dedicare il light show di oggi a un avvenimento storico.

La proclamazione del Regno d’Italia fu l’atto formale che sancì la nascita del Regno d’Italia. Avvenne con un atto normativo del Regno di Sardegna – la legge 17 marzo 1861, n. 4671 – con la quale Vittorio Emanuele II assunse per sé e per i suoi successori il titolo di Re d’Italia. Il 17 marzo è ricordato annualmente dall'”Anniversario dell’Unità d’Italia”, festa nazionale istituita nel 1911 in occasione del cinquantenario della ricorrenza.

(fotografia di Roberto Orlando)