Presi i ladri delle piastre dei citofoni di via della Maddalena: denunciati due genovesi

Genova. La scorsa notte un equipaggio del nucleo radiomobile, al termine degli accertamenti in seguito a un furto in via Cairoli e in via Alla Chiesa della Maddalena, ha denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli due genovesi di 50 e 46 anni, entrambi gravati di precedenti di polizia e attualmente sottoposti alla misura di prevenzione dell’avviso orale, emesso dal Questore di Genova.

I due, utilizzando uno scalpello in ferro, avevano portato via le piastre dei citofoni in ottone con telecamera messa all’ingresso dei condomini delle due vie.

La refurtiva è stata recuperata e restituita ai condomini.