“Prendetevi cura di voi”, il video di yoga dedicato ai medici che lottano contro il coronavirus

Genova. Esercizi di respirazione, ma non solo, per scaricare la tensione accumulata su schiena, collo e spalle, da fare anche in piccoli spazi e durante quell’incessante lavoro che rischia di logorarli.

“Un modo per prendersi cura di se stessi, loro che si prendono cura senza sosta degli altri”: questo l’obiettivo del video realizzato da Carolina Traverso, Angelica Boccardo ed Eleonora Demaria, tre maestre professioniste di Pegli che insegnano ginnastica vertebrale, yoga, pilates, oltre che fitness, e che nei loro corsi hanno molti infermieri e medici “che non potendo più vedere stiamo sentendo, raccogliendo le loro testimonianze e il racconto dei loro problemi, anche fisici”

Da qui l’idea del video, che mescola le diverse tecniche, dedicato a tutto il personale sanitario che in queste settimane si alterna senza soluzione di continuità nelle trincee degli ospedali: “Non hanno tempo, lavorano senza sosta e in spazi ristretti – spiega Carolina – per cui quello che suggeriamo sono piccoli esercizi per il respiro e per la tensione, esercizi che possono fare anche in piccoli momenti di pausa, ovunque”.

“So che è difficile dirlo oggi, ma bisogna ricordarsi di respirare – spiega – perché rilassare tutta la parte del diaframma è il primo modo per dare tregua al centro psicosomatico del nostro organismo”. Un regalo, questo, che diventa per tutti, e che illustra semplici gesti che possono veramente fare la differenza, sostenendo il nostro corpo quando è costretto a tirar fuori risorse che non pensavamo di avere.