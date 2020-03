Pioggia e traffico, raffica di incidenti “a due ruote” a Genova

Genova. Mattinata di traffico intenso, anche a causa del maltempo, a Genova e l’asfalto reso viscido dalla pioggia hanno creato il mix perché si stiano verificando alcuni incidenti stradali.

Nell’ora di punta, tra le 8 e le 9, sono state tre le cadute in moto e scooter da parte di altrettanti conducenti. Per fortuna senza gravi conseguenze per la loro salute, fa sapere la polizia municipale.

Un incidente è avvenuto sulle alture di Voltri, in via Martiri del Turchino, nel ponente cittadino. Sempre a ponente moto a terra in via Negroponte sulle alture di Sestri nella cosiddetta zona della Corea. Incidente “a due ruote” anche sulla sopraelevata Aldo Moro, all’altezza di piazza Cavour in direzione del centro.