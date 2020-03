Piazza De Ferrari, partiti i lavori di riasfaltatura: dieci giorni di cantieri

Genova. Operativo il cantiere per la riqualificazione del manto stradale di Piazza De Ferrari, il salotto di Genova da troppo tempo famoso per le sue buche e le sue toppe.

Dopo lo stop forzato di ieri, oggi partite le prime operazioni di scarifica del vecchio asfalto condotte da Aster: sul posto gli agenti della pulizia locale che stanno regolando il traffico in base alle operazioni, qualche disagi per la circolazione.

Nel frattempo lo spazio di sosta riservato ai taxi è stato spostato in via Petrarca, recentemente rinnovata: la cosa inizialmente aveva creato scalpore, perché molti temevano la definitiva cancellazione di decine di posti moto. Come confermato dall’assessore Campora, però, appena terminati i lavori in piazza De Ferrari, la sosta tornerà alle vecchie abitudini.