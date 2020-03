Perché oggi, 21 marzo, state vedendo sui social foto di persone con un fiore in mano

Genova. E’ un’iniziativa di Libera, l’associazione che si batte per la legalità e contro le mafie.

“In questi giorni difficili che ci chiamano a stare a casa per il bene comune non vogliamo e non dobbiamo far mancare il nostro abbraccio ai familiari delle vittime innocenti delle mafie.

Ricorre il 21 marzo, Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Per la prima volta dopo 25 anni, non saremo insieme a colorare le piazze d’Italia ma ugualmente possiamo, attraverso il web e i social, ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie, le loro storie, i loro nomi.

Per partecipare alla campagna social:

Sabato 21 marzo, a partire dalle ore 9, ti chiediamo di fare poche semplici cose:

1. Scrivi su un foglio il nome della vittima che vuoi ricordare.

2. Raccogli o realizza un fiore con carta, colori e fantasia.

3. Fatti un selfie o fatti scattare una foto con il foglio e il fiore in mano.

4. Su Facebook: aggiungi alla foto la cornice della giornata (clicca qui: https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=830356367441622) e impostala come immagine di profilo.

5. Su Instagram: condividi la foto tra i tuoi contatti.

Puoi consultare l’elenco di tutte le vittime innocenti delle mafie su https://vivi.libera.it

Ricordati di usare gli hashtag ufficiali #memoriaimpegno #21marzo2020 #iorestoacasa

Anche questa diventa un’opportunità per vivere fino in fondo la nostra idea di cittadinanza, cioè essere promotori e insieme custodi della memoria di questo Paese, soprattutto ora.

Restiamo insieme a casa e insieme celebriamo l’arrivo della primavera!”