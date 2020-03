Paura a Bolzaneto, cornicione di 10 metri precipita in mezzo al marciapiede

Genova. Se fosse successo di giorno, le conseguenze sarebbero state ben più gravi. Invece è accaduto a mezzanotte e quaranta, quando in giro non c’era nessuno.

Un pezzo di cornicione di ben 10 metri si è staccato in via Fra’ Giovanni Pantaleo, traversa di via Pastorino nel centro di Bolzaneto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della vicina caserma che hanno messo in sicurezza l’edificio. I calcinacci sono caduti proprio sul marciapiede, ma a quell’ora il passaggio di persone è molto scarso.

L’area è stata transennata dagli agenti della polizia locale e la strada risulta aperta al traffico.