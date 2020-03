Parliamo di “anime gemelle”: come riconoscerle, come trovarle

Genova. Oggi parliamo di anime gemelle, argomento alquanto interessante non è vero? A questo proposito c’è una bellissima frase della scrittrice Elizabeth Gilbert tratta dal suo best seller Mangia, Prega, Ama che ti propongo prima di iniziare la lettura del post:

“La gente crede che l’anima gemella sia come un vestito che ci sta alla perfezione, e tutti la cercano per questo. E invece è uno specchio che ti mostra tutti i tuoi limiti, e attira la tua attenzione su di te, facendoti capire che è il momento di cambiare la tua vita.” Elizabeth Gilbert, dal Libro “Mangia, Prega, Ama”. Di chi sto parlando? Delle Anime Gemelle. Esatto, hai capito bene. Anime gemelle… al plurale.

Sì perché più vado avanti in questo cammino chiamato vita e più sono convinta che non esista una sola anima gemella, ne esistono tante. Non credo più alla storiella che l’anima gemella sia l’altra metà della mela. Credo piuttosto che ognuno di noi sia una mela intera e nel nostro viaggio incontriamo 2, 3, 4, 5, 10 mele, che ci fanno sentire mele migliori, ancora più complete e saporite.

Sono quelle persone in grado di innalzare le nostre frequenze energetiche e portarci ad uno stato di consapevolezza superiore.

Anime Gemelle: Come Riconoscerle

1. Anime Gemelle “Curative”

Sono quelle persone che ti offrono le lezioni di vita più importanti, ti aiutano a guardarti dentro per trovare le risorse per risalire dalle situazioni difficili.

Arrivano nella tua vita esattamente quando hai bisogno di imparare ciò che hanno da insegnare.

Ti aiutano a scoprire come andare avanti nel viaggio e di solito il rapporto con loro esiste solo fino a quando gli scopi sono realizzati.

2. Anime Gemelle Delle Vite Passate

Non so te, ma io credo nella reincarnazione. Non mi spiegherei altrimenti perché a volte incontri persone che sei sicuro di conoscere già e con cui instauri una connessione immediata.

Al primo sguardo sai già che quella persona farà per sempre parte della tua vita, in un modo o nell’altro.

Sono quei rapporti, spesso d’amicizia, che probabilmente dureranno per tutta la vita, perché senti di non volerti allontanare da queste persone.

Sono relazioni che insegnano tanto. Ci aiutano ad avere fiducia e credere in noi stessi. In questa relazione, entrambe le persone si sentono al sicuro e c’è un’accettazione sincera, senza alcuna forma di giudizio l’uno nei confronti dell’altro.

3. Anime Gemelle Karmiche

Si tratta di relazioni ancora più profonde, a volte dolorose, perché coinvolgono l’ego.

Spesso l’unica soluzione è lavorare sul rapporto e imparare a superare la sofferenza.

4. Anime Gemelle “Superiori” o Fiamme Gemelle

Incontrare una di queste persone è una delle esperienze più belle che si possa vivere.

Sono incontri rari ma bellissimi e insieme a loro hai la netta sensazione di un’anima sola in due corpi diversi. C’è una connessione emotiva e spirituale totale. È quello che potremmo definire l’Amore Vero.

Puoi parlare con loro per ore senza esaurire le cose da dire. Ti troverai in completa affinità di pensiero, emozioni e sensazioni. È un rapporto che trascende l’ego.

Quando sei insieme ad una di queste persone senti un senso di interezza e totalità e quasi sempre questa relazione sfocia nel diventare amanti. Quando accade nascono storie bellissime, intense, lunghe e caratterizzate da sentimenti positivi e di connessione profonda.

E tu? Quale di Queste 4 Anime Gemelle Hai Già Incontrato nella Tua Vita?. Raccontaci la tua esperienza nei commenti qui sotto, siamo curiosi di conoscere altre storie sulle Anima Gemelle

