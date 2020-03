Pallanuoto: Elisa Queirolo entra a far parte delle Fiamme Oro

Santa Margherita Ligure. Un’altra giocatrice di pallanuoto entra a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Si tratta del sesto ingresso tra le atlete in attività e anche questa volta l’onore tocca ad una ligure: Elisa Queirolo.

Elisa, classe 1991, residente a Santa Margherita Ligure, ha superato il concorso per essere ammessi nelle fila del gruppo sportivo della polizia. Queirolo dalla stagione 2014/15 gioca nel C.S. Plebiscito Padova, attualmente secondo in classifica in Serie A1, e milita in Nazionale dal 2011.

Attaccante, in passato ha militato per numerose stagioni nel Rapallo e per un anno nella Pro Recco.

Fanno già parte delle Fiamme Oro le atlete Roberta Bianconi, Arianna Garibotti, Giulia Emmolo, Giulia Gorlero e Rosaria Aiello.