Olimpiadi di Tokyo, stabilite le nuove date

Genova. Dopo la decisione della scorsa settimana di rinviare i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 al 2021, sono state ufficializzate le nuove date di svolgimento.

Le Olimpiadi si terranno da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto e le Paralimpiadi da martedì 24 agosto a domenica 5 settembre, mantenendo dunque invariata la collocazione estiva.

La notizia è stata diramata al termine di una teleconferenza alla quale hanno partecipato il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, il presidente di Tokyo 2020 Yoshiro Mori, il governatore di Tokyo, Yuriko Koike, ed il ministro olimpico e paralimpico giapponese, Seiko Hashimoto.

La scelta è stata suggerita da tre ordini di motivi: proteggere la salute degli atleti e di tutti i soggetti coinvolti e supportare il contenimento del virus Covid-19; tutelare gli interessi degli atleti e dello sport olimpico; salvaguardare il calendario sportivo internazionale globale.

Viene infatti offerto alle autorità sanitarie e a tutte le parti coinvolte nell’organizzazione dei Giochi il tempo necessario per affrontare uno scenario in costante cambiamento e gestire l’interruzione causata dalla pandemia da Covid-19. Le nuove date, che cadono esattamente un anno dopo quelle inizialmente previste per il 2020, garantiranno anche margini sufficienti per il completamento dei percorsi di qualificazione.

Sono stati confermati i pass ottenuti dagli atleti a livello individuale e le carte olimpiche già attribuite ai vari Paesi, per effetto dei risultati delle gare che davano accesso ai Giochi.