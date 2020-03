Genova. Via Trenta Giugno resterà aperta al traffico veicolare ancora fino alla mezzanotte di oggi, 8 marzo. Le complesse e delicate operazioni di pre varo della campata da 100 metri, 1800 tonnellate ad ora in fase di sollevamento (“jackup”) all’interno del cantiere lato ponente, procedono con la massima cura e attenzione.

Rispetto alle attuali previsioni date delle lavorazioni attualmente in corso, che vengono valutate attentamente di ora in ora, si ipotizza di procedere alla movimentazione del maxi impalcato domani mattina, scelta che permetterà anche di sfruttare appieno le ore di luce.

Si ritiene pertanto opportuno lasciare via Trenta Giugno percorribile traffico veicolare, per impattare il meno possibile sulla viabilità cittadina. La chiusura è quindi prevista al momento per la mezzanotte di oggi.

Nel frattempo è iniziato e prosegue il sollevamento della campata da 100 metri all’interno del cantiere lato Ponente. Sarà eseguita una prova di movimentazione della campata, una volta sistemati i carrelli telecomandati al di sotto dell’impalcato da 1800 tonnellate. Proseguono le lavorazioni in alveo per montare la piattaforma e la struttura che sosterrà la campata, una volta arrivata nel Polcevera.