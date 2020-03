Genova. Sono cominciate le operazioni di pre varo della campata da 100 metri sopra il torrente Polcevera.

Le manovre sono particolarmente delicate proprio perché si tratta di trasferire l’impalcato, pesante 1800 tonnellate, dalla sponda all’alveo. La struttura è ora ferma in attesa proprio di essere trasportata nel letto del fiume.

di 6 Galleria fotografica Operazioni pre varo impalcato sul Polcevera









Se tutto andrà bene, la salita comincerà verso sera.

Dal punto di vista della viabilità, via Trenta Giugno resta chiusa per consentire lo svolgimento delle operazioni, sono aperte invece via Fillak e corso Perrone.