Genova. Il colpo d’occhio è abbastanza impressionante: la maxi campata da 94 metri del nuovo ponte, pesante 1.800 tonnellate, ha “scavalcato” il Polcevera.

Uno spostamento grazie all’azione dei carrelli radiocomandati che l’hanno traslata dal cantiere sul lato di Ponente fino alla sponda opposta del torrente, passando sopra via 30 Giugno che dalla scorsa notte è chiusa al traffico. Per l’occasione è stata realizzata una sorta di isola artificiale nell’alveo.

di 10 Galleria fotografica Nuovo ponte, la pioggia non frena i lavori: così la maxi campata ha "scavalcato" il Polcevera









La pioggia, per ora, non inficia le operazioni. Se tutto andrà bene, la salita della trave comincerà verso sera. L’impalcato sarà issato con gli strand jack, i martinetti idraulici a grande portata, e dovrà essere collocato esattamente in posizione rispetto alle due pile, la 9 e la 10.

La strada resta chiusa fino a cessate esigenze. Aperte, invece, via Fillak e corso Perrone. Subito dopo sarà la volta dell’ultima campata, quella sopra la ferrovia, il cui varo è previsto tra il 18 e il 20 marzo.