Nuovo ponte, doppio varo nel weekend: in Valpolcevera potrebbero chiudere 3 strade su 4

Genova. Sabato e domenica la Valpolcevera probabilmente sarà collegata al resto della città soltanto con una delle quattro strade a disposizione perché le altre saranno interrotte a causa di lavorazioni del cantiere del nuovo ponte: la viabilità sarà tutta concentrata su via 30 Giugno. Lo ha spiegato il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto durante un’informativa al consiglio comunale avvenuto oggi in videoconferenza. “Ma la cosa non dovrebbe costituire un grosso problema perché il traffico è molto ridotto, nel weekend scorso avevamo per strada il 70% in meno dei cittadini”, ha aggiunto Bucci.

“Rispetto alla best option di fine giugno abbiamo accumulato due o tre settimane di ritardo, oggi non so dire ai genovesi quando potremo inaugurare il nuovo ponte, speriamo ancora di potere recuperare qualcosa”, aggiunge il sindaco. “Spero che il 15 aprile come previsto potremo avere tutti gli impalcati in quota per poi procedere con la gettata e con l’asfaltatura”, ha aggiunto. Questa settimana al cantiere si procederà con due vari, quello di una parte di spalla e quello di una campata, tra le pile 12 e 13.

Bucci ha anche comunicato che, dopo il primo caso di Covid-19 nel cantiere del ponte, è invece risultato negativo al tampone un secondo operaio con sintomi febbrili.