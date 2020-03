Genova. Slitta la chiusura di via 30 Giugno per il varo della seconda maxi trave da 100 metri del nuovo ponte, quella che dovrà scavalcare il Polcevera. L’inizio delle operazioni è previsto per domani mattina e quindi lo stop al traffico scatterà domani pomeriggio (domenica) alle 14. Allo stesso tempo Bucci conferma che entro il 21 marzo le due sponde della Valpolcevera saranno unite.

A fornire il programma aggiornato dei lavori è proprio il sindaco-commissario a margine dell’inaugurazione delle nuove aiuole della Foce: “Domani mattina inizierà l’operazione di spostamento della trave dal cantiere, lunedì mattina la campata attraverserà il Polcevera e nella notte tra lunedì e martedì sarà inizierà l’innalzamento. Ma questa sarà la parte meno complessa, quella più difficile sarà la traslazione sul fiume”.

La chiusura al traffico sarà necessaria per la difficile operazione di avvicinamento della campata, che ora si trova nel cantiere sul lato Ponente, all’alveo del Polcevera tramite un sistema di carrelli radiocomandati. L’impalcato, 94 metri e 1800 tonnellate, sarà issato con gli strand jack, i martinetti idraulici a grande portata, e dovrà essere collocato esattamente in posizione rispetto alle due pile, la 9 e la 10.

Nel Polcevera è stata realizzata una sorta di isola artificiale che la pioggia degli scorsi giorni aveva portato via. In queste ore sono in corso le operazioni in alveo per approntare la struttura di sostegno per il sollevamento della campata. In cantiere, contemporaneamente, è in corso la fase di pre “jackup”, che consiste nel predisporre il sistema di sollevamento al di sotto dell’impalcato: servirà, una volta ultimato, a sollevarlo per portarlo alla quota di via 30 Giugno.

La strada sarà chiusa al traffico fino a cessate esigenze tra via Renata Bianchi e via Greto di Cornigliano ad eccezione dei veicoli e dei pedoni afferenti alle attività economico-produttive e di quelli impegnati negli interventi in cantiere che possono percorrere tale segmento stradale in doppio senso di circolazione. Divieto di circolazione nel tratto tra via San Donà di Piave e via Lorenzi fatta eccezione per i veicoli condotti da personale delle ditte Iren, Ireti e Ansaldo Energia e dei soli residenti di via Sant’Ambrogio di Fegino.

Subito dopo sarà la volta dell’ultima campata, quella sopra la ferrovia. Il varo è previsto tra il 18 e il 20 marzo, spiega Bucci: “Appena innalzata la trave sul Polcevera inizieranno i lavori di saldatura, che dureranno cinque giorni. Subito dopo cominceranno le operazioni per alzare l’ultima trave, che è già pronta. Dovremmo riuscire a rispettare i tempi, e anche se avremo un giorno di ritardo lo recupereremo”.