Music For Peace, emergenza Coronavirus: “Volontari in panchina, ecco come aiutare”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la lettera lanciata dall’associazione Music for Peace di Genova ai volontari e ai sostenitori. In un periodo di emergenza sanitaria l’attività dell’ong, che durante l’anno organizza raccolte di generi di prima necessità da distribuire alle persone in difficoltà economica, ha dovuto totalmente riorganizzarsi per motivi di sicurezza e di salute.

Ma aiutare è ancora possibile e quanto mai necessario. Per la prima volta l’associazione si trova “costretta” a fornire un iban su cui fare versamenti. “Non è possibile regalarci parte della vostra spesa, potete comunque versare denaro sul conto in modo che possiamo comprare noi i generi più importanti”.

“Sentiamo il bisogno di rispondere pubblicamente a tutti coloro che in questa ultima settimana ci hanno scritto e telefonato.

Per prima cosa: GRAZIE. Grazie per non aver dimenticato tutti coloro che in questo momento stanno affrontando una doppia difficoltà e per la fiducia che riponete in Music for Peace.

Rispondiamo quindi ai due quesiti che tutti state ponendo:

– Attività di volontariato. Molti di voi stanno dando disponibilità a venire fisicamente durante le distribuzioni o alle preparazioni dei pasti. Penso che capiate che in questo preciso momento storico è impossibile. Ve lo diciamo non perché non ci sia bisogno di mani e di braccia, anzi, ma ve lo diciamo per la tutela collettiva della comunità. Le attività emergenziali sono suddivise tra i volontari, ma in numero assolutamente limitato e ridotto. Inoltre proprio per l’emergenza, quindi per la tutela di tutti, è necessario essere veloci e preparati. Non abbiamo il tempo di far formazione in questi giorni perché le richieste a cui dobbiamo far fronte sono tante. Se avete voglia di dare tempo e amore lo potete fare dopo. Vi aspettiamo tutti quanti, insieme potremo organizzare infinite attività e raggiungere grandi obiettivi. Non abbiate timori e neppure ripensamenti. Noi saremo in sede ad aspettarvi! Se volete potete continuare a chiamare e lasciare i vostri contatti, appena sarà possibile vi comunicheremo la data della futura riunione.

– Spesa e reperimento materiale. Grazie per gli innumerevoli messaggi di supporto e per le tantissime domande su come fare a contribuire. L’emergenza oltre ad avere modificato la vita a ognuno di noi, sta imponendo anche all’associazione un mutamento, TEMPORANEO, del modus operandi. Infatti come avete compreso tutti è impossibile poter fare raccolte di generi di prima necessità e di farmaci in supermercati e farmacie. Contemporaneamente a questo la richiesta di sostegno da parte di famiglie e senza fissa dimora è aumentata, le scorte in magazzino diminuiscono ogni giorno in maniera esponenziale. Per questo motivo possiamo consigliare di effettuare un bonifico sul c/c dell’associazione con l’importo preventivato per la spesa (Banca Carige c/c 2067580 Intestato a Music for Peace IBAN: IT19L0617501404000002067580 Causale: Nome e cognome Donazione spesa [esempio: Mario Rossi Donazione Spesa] )

In questo modo non obblighiamo nessuno all’uscita per la spesa e per la consegna; è più semplice vagliare le necessità giorno per giorno; con ordini grossi possiamo risparmiare dei denari e quindi acquistare più materiali.

Non neghiamo che scrivere questo comunicato è stata una scelta molto difficile per noi, non è nelle corde di Music for Peace dire a qualcuno “No adesso non puoi fare volontariato” oppure “se vuoi contribuire alla spesa fai un bonifico”. RIBADIAMO CHE QUESTA RIMANE UNA METODOLOGIA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE MOMENTANEA, ED EVIDENZIAMO CHE TUTTE LE DONAZIONI DEVONO RIGOROSAMENTE TRANSITARE ATTRAVERSO IL CONTO CORRENTE INTESTATO ALL’ASSOCIAZIONE, DIFFIDIAMO ALTRE METODOLOGIE DI RACCOLTE. SOTTOLINEIAMO INOLTRE CHE NESSUNA PERSONA FISICA E’ AUTORIZZATA A RICHIEDERE PER CONTO DI MUSIC FOR PEACE DENARO. SE AVETE DUBBI E DOMANDE POTETE CHIAMARCI ALLO 0108572540 DAREMO RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE ED EVENTUALI CHIARIMENTI.

Appena tutto, e ci auguriamo molto presto, rientrerà nella normalità anche Music for Peace potrà tornare a essere la Music for Peace di sempre. GRAZIE di nuovo a ognuno di voi per la vicinanza che ci avete dimostrato e grazie anche ad alcune aziende che ci stanno aiutando in questi giorni al recupero di materiali. Insieme si vince!