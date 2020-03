Genova. Tempo soleggiato e stabile, nessuna o pochissime nubi in cielo. La giornata odierna si presenta così, tipicamente primaverile e, secondo il Limet, il Centro meteo ligure, anche domani la situazione meteorologica non cambierà.

Temperature in aumento, soprattutto le massime: sulla costa tra 17 e 21° C, nell’interno tra 16 e 20° C. Minime sulla costa tra 8 e 11°, nell’interno tra -2 e +4°.

Venti deboli e variabili lungo la costa, mentre nel pomeriggio nelle zone interne di Genova e Savona flussi da Nord più moderati.

Mare poco mosso.