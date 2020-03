Genova. Gelo diffuso nell’entroterra e in quota, vento di grecale teso, aria fredda di stampo continentale che continua ad affluire in tutta la penisola. Tutto ciò che avrebbe dovuto verificarsi in inverno e invece sta succedendo ora, il 25 marzo.

Temperature in ulteriore calo e, secondo il Limet, il Centro meteo ligure, domani potrebbe esserci qualche possibilità di nevicate nelle aree interne.

Stamattina nubi medio alte in transito da Nord, con annuvolamenti più corposi nelle aree interne ma senza precipitazioni; nel corso del pomeriggio generale aumento della nuvolosità di tipo medio alta con possibili leggere spolverate sulle Alpi Liguri e versante nord dell’Appennino orientale. Nuvolosità irregolare sconfinerà anche sulla costa, dove non viene escluso qualche isolato piovasco.

I venti rimangono sostenuti in prevalenza da grecale, rinforzi oltre i 70-80 km/h sull’appennino Centro-Orientale.

Mare molto mosso sui bacini di Ponente, mosso altrove. Molto mosso per onda da terra al largo.

Temperature in ulteriore lieve calo: sulla costa la minima va da 3 a 6° C, nell’interno tra -10 e -8 in quota e -1 e +2° C. Le massime andranno tra i 10 e i 13° C sulla costa e i +4 e +7° C nel fondovalle.