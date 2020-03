Genova. A cavallo della mezzanotte e durante le prime ore di martedì nuvolosità diffusa con possibili deboli precipitazioni, più probabili ed organizzate sul centro-levante costiero, sulle Alpi Marittime ed a ridosso del versante nord dell’Appennino, dove assumeranno carattere nevoso anche a quote relativamente basse. Rapida attenuazione dei fenomeni al primo mattino, a cui faranno seguito schiarite più decise lato costa. Resto della giornata asciutto ed in gran parte soleggiato.

Venti: irrompono da nord durante la notte, tesi con rinforzi ulteriori in zona Capo Mele, crinali appenninici esposti ed al largo sul Ligure, specie la parte ovest. Mari: molto mosso al largo, localmente agitato il bacino ovest; stirato/mosso altrove.

Temperature: in deciso calo nelle zone interne, specialmente sui rilievi; massime in calo anche sulla costa con sensazione di freddo che verrà nuovamente amplificata dal vento teso.

Costa: min +6/11°C, max: +10/14°C.

Interno: min -1/+4°C, max: +3/8°C, gelo più marcato in quota