Genova. Cielo molto nuvoloso sopra la provincia di Genova, con locali pioviggini o deboli piogge in corrispondenza degli annuvolamenti più compatti con maggiore probabilità sul settore centro-orientale regionale.

La giornata non cambierà di molto, secondo il Limet, il Centro Meteo Ligure.

I venti sono moderati in prevalenza da Sud-Est.

Mare generalmente mosso.

Dal punto di vista delle temperature in aumento le minime, sulla costa tra 8 e 12° C, nell’interno tra 3 e 6° C, in calo le massime sulla costa previste tra 13 e 15° C, nell’interno tra 8 e 11° C.

Domani la giornata sarà sulla falsariga di oggi.