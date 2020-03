Genova. Nuova perturbazione in arrivo sulla Liguria con precipitazioni nel complesso moderate, più insistenti sul settore centro-orientale della regione. Variabilità venerdì e bel tempo sabato. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 5 marzo. Avvisi: Venti sostenuti sul Golfo, precipitazioni insistenti nel pomeriggio-sera specie sul settore centro-orientale (soprattutto zone interne). Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi sparse su tutta la regione, in progressiva intensificazione e tendenza a prime piogge su Savonese di levante, Genovese e Tigullio occidentale. Qualche nevicata sopra i 1100-1300 metri. Nel pomeriggio decisa intensificazione delle piogge su tutta la Liguria; precipitazioni in genere moderate, con locali rovesci tra il Genovese e il Tigullio, specie nelle aree interne. In serata quota neve in calo nell’interno Savonese fino a 700-800 metri e 1000 metri a levante. Neve anche sulle Alpi Liguri in media sopra i 1000-1200 metri. Venti: Moderati da sud-est con locali rinforzi, in rotazione a nord iniziare dal Savonese nel pomeriggio con raffiche anche superiori a 50km/h. Mari: Da mosso a molto mosso. Localmente agitato al largo in serata. Temperature: In lieve aumento le minime, in diminuzione le massime. Costa: min +7/10°C, max: +10/12°C. Interno: min +3/+7°C, max: +5/10°C

Venerdì 6 marzo. Avvisi: Venti forti da ovest sulla metà meridionale del Golfo verso Capo Corso. Cielo e Fenomeni: Nuvolosità sparsa su tutta la regione con schiarite anche ampie. Nel pomeriggio non si esclude qualche rovescio, occasionalmente temporalesco, a levante e sull’Imperiese; situazione invariata altrove con prevalenza di spazi soleggiati e tempo asciutto. Venti: Forti da ovest al largo, deboli variabili sotto costa. Mari: Localmente agitato al largo, onda lunga da sud-ovest in costa. Temperature: In calo le minime, in lieve aumento le massime.

Sabato 7 marzo. Avvisi: nessun avviso. Cielo e Fenomeni: Soleggiato e limpido ovunque, vento moderato da nord, temperature massime in aumento.