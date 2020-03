Genova. La primavera si apre con cielo sereno e temperature miti ma l’alta pressione sarà in graduale attenuazione nel corso del fine settimana e correnti fredde interesseranno la nostra regione a partire da lunedì. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 21 marzo, su tutta la regione avremo cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Possibile qualche addensamento basso lungo le coste e velature in transito in quota senza conseguenze. Venti deboli in prevalenza da sud-est. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie sui valori miti comprese sulla costa tra 8 e 17 gradi, nell’interno tra -1 e 14.

Domani, domenica 22 marzo, nubi sparse su tutta la regione con ampie schiarite al mattino. Nel pomeriggio formazione di rovesci e occasionali temporali nelle aree interne, in parziale sconfinamento verso le coste prima di sera. Venti da deboli a moderati settentrionali sul centro e il ponente, deboli da est altrove. Mare generalmente poco mosso. Temperature in lieve calo, ma valori ancora miti di giorno.

Lunedì 23 marzo peggioramento con anche il rischio di nevicate fino ai fondovalle dei versanti padani, variabile senza precipitazioni in costa. Venti forti da nord e marcato calo termico.