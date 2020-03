Genova. Un debole fronte tende a interessare la penisola, seguirà aria più fredda. Per la Liguria un lunedì con molte nubi e qualche pioggia, a cui seguirà un miglioramento martedì e mercoledì, in un contesto ventoso e freddo per il periodo. Sono le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 30 marzo, giornata in prevalenza grigia, caratterizzata da nuvolosità diffusa su tutta la regione. Possibilità di deboli piovaschi intermittenti, più probabili sul centro-ponente e nelle zone interne. Quota neve oltre i 1500 metri di quota. Venti da sud est moderati. in serata ruotano dai quadranti settentrionali a partire da ponente. Mare generalmente mosso. Temperature: minime mattutine stazionare, in calo i valori massimi diurni, comprese sulla costa tra 9 e 15 gradi, nell’interno tra 4 e 11.

Domani, martedì 31 marzo, i venti si faranno forti, specie sul settore centro-occidentale. Raffiche sino a burrasca, più probabili sul medio ponente e nelle zone esposte come valichi appenninici, sbocchi vallivi ed in mare aperto. Nubi basse sui versanti padani centro-occidentali e sulle cime appenniniche, con qualche fiocco non escluso sopra gli 800 metri. Sui versanti marittimi e la fascia costiera nuvolosità sparsa. Tendenza a generale e rapido miglioramento in giornata con schiarite in affermazione entro il pomeriggio. Temperature in calo.

Mercoledì 1 aprile giornata serena su tutta la regione, faranno eccezione locali addensamenti mattutini sui versanti padani centro-occidentali, in diradamento, e qualche nube di poco conto sui rilievi del levante nel pomeriggio. Lieve e ulteriore calo termico. Ventilazione ancora sostenuta da quadranti settentrionali, in attenuazione.