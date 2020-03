Genova. Tanto sole e poca umidità sulla Liguria grazie alla rimonta anticiclonica sull’Europa, con massimi di pressione che andranno a posizionarsi a Nord dell’arco alpino. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Lunedì 16 marzo. Avvisi: per venti localmente forti sul centro-ponente. Cielo e Fenomeni: giornata soleggiata su tutto l’arco ligure, con cielo in prevalenza sereno. Faranno eccezione soltanto locali addensamenti sulle cime appenniniche ed i versanti padani centro-occidentali al primo mattino, in diradamento. In serata qualche velatura in arrivo da ovest. Venti: Tesi sul centro-ponente, con qualche raffica sino a forte su valichi appenninici, sbocchi vallivi ed in mare aperto. Più deboli a levante. Mari: Stirato sotto costa, mosso o localmente molto mosso al largo sul basso bacino occidentale. Temperature: Senza variazioni significative, con un lieve ribasso nei valori minimi, e massime pressoché stazionarie. Costa: min +7/12°C, max: +15/18°C. Interno: min -2/+8°C, max: +12/14°C

Martedì 17 marzo. Avvisi: nessuno. Cielo e Fenomeni: tempo stabile ed assolato su tutta la regione, con al più qualche velatura in transito in mattinata sul centro-ponente e locali ed innocui cumuli pomeridiani sui rilievi. Venti: Settentrionali da tesi al mattino a moderati o deboli in giornata. Mari: Quasi calmo sotto costa. Localmente mosso al largo. Temperature: In lieve aumento.

Mercoledì 18 marzo. Cielo e Fenomeni: Giornata primaverile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per locali cumuli sui rilievi nel pomeriggio.