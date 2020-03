Genova. Al mattino nubi basse diffuse sui versanti padani, più compatte tra val Bormida e Alpi Liguri, con la possibilità di qualche sgocciolio o breve piovasco. Cieli per lo più sereni lato costa. Nel corso del pomeriggio transito di nubi alte da nord verso sud, ma senza particolari conseguenze. Ancora nuvolosità bassa sui versanti padani, con qualche piovasco o fiocco di neve in montagna.

Fredde e secche correnti orientali affluiscono gradualmente sul nord-Italia e sulla Liguria, recando un progressivo calo delle temperature. Qualche fiocco di neve diverrà possibile la prossima settimana nell’entroterra.

Venti: al mattino tesi/forti da nord-ovest sul medio ponente e in mare aperto, moderati/tesi da nord-est sul centro-levante. Ventilazione in ulteriore rinforzo nel corso del pomeriggio. Mari: al mattino stirati o mossi sotto-costa, molto mossi a largo. Moto ondoso in aumento tra il pomeriggio e la sera, specie sul Ligure occidentale, dove i mari diverranno agitati.

Temperature: In calo sui rilievi, grossomodo stazionarie altrove.

Costa: min +8/+11°C, max: +12/16°C.

Interno: min -3/+8°C, max: +6/+12°C