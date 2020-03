Genova. Tempo soleggiato e stabile, passaggio di velature da ponente a levante, più dense nella seconda parte della giornata.

Si conferma la fase primaverile mite e stabile su buona parte dell’Europa centro-meridionale, grazie al consolidamento di una vasta area di alta pressione.

Venti: durante la notte tesi da grecale-levante sul Ligure Ovest, in definitiva attenuazione nelle ore successive; a regime di brezza in giornata lungo l’arco ligure. Mari: mosso il settore ovest per onda lunga da sud-sud-est in scaduta; generalmente poco mosso altrove.

Temperature: recuperano sia le mime che le massime, specie nell’interno.

Costa: min +7/13°C, max: +16/19°C.

Interno: min -3/+7°C, max: +14/17°C