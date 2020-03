Genova. Telefono rovente per i Vigili del Fuoco quest’oggi a Genova, dove la perturbazione prevista fino a sera ha creato disagi e criticità in molte aree del territorio cittadino.

Oltre le frane e gli alberi, sono stati segnalati diversi crolli da alcuni cornicioni dei palazzi: in via XX Settembre alcune frammenti hanno sfiorato i passanti nella parte a valle della centralissima strada, mentre in via Assarotti è stato necessario l’intervento di un’autoscala per la messa in sicurezza di una mensola.

Sono decine le telefonate ricevute dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Genova: alle 16, infatti, erano già state attivati una quarantina di interventi in tutta la città.