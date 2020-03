Savona. Condizioni meteo avverse con pioggia e vento forte, scattano i pluviometri legati alla frana all’altezza del viadotto Madonna del Monte e di conseguenza la chiusura della A6 in direzione mare.

Foto 2 di 2



Il tratto interdetto è quello compreso tra Altare e il bivio A6/A10 a Savona. Si circola solo in direzione Torino, sul nuovo viadotto della carreggiata nord recentemente inaugurato (che a differenza del vecchio viadotto non ha piloni in mezzo e quindi non corre rischi anche in caso di movimento della frana).

Come da protocollo, nei prossimi minuti verrà attivato lo scambio di carreggiata e il transito da Altare a Savona tornerà possibile passando a corsia unica proprio sul nuovo viadotto. Nel frattempo, però, le auto entrate ad Altare poco prima che scattasse la chiusura sono rimaste “intrappolate” nel tratto.