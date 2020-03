Lutto nel mondo politico, morto Pietro Gambolato, ex vicesindaco e assessore di Genova

Genova. E’ morto Pietro Gambolato, storico esponente della sinistra genovese, deputato per tre legislature dal 1972 e al 1983, vice sindaco di Genova con la giunta di Fulvio Cerofolini e poi assessore al bilancio con Romano Merlo e Claudio Burlando.

Il 12 aprile avrebbe compiuto 89 anni. “È un’immensa perdita per la tutta la città di Genova, di cui fu vice sindaco e parlamentare, per il Partito Democratico, per la sinistra e per le istituzioni”, affermano il Pd genovese e ligure in una nota.

“E’ impossibile contenere in poche righe quello che Pietro Gambolato ha rappresentato per tutti noi, la passione e la cultura politica, il rigore etico, la straordinaria umanità”, aggiungono ricordando tra l’altro che Gambolato “aveva immaginato, tra i primi, la trasformazione di Genova in una città turistica con il Porto Antico e l’Acquario come primi volani del cambiamento”.