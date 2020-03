Lunedì 9 sciopero generale Usb, protesta anche in Amt (ma l’adesione dovrebbe essere bassa)

Genova. Amt informa che l’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato di Genova ha aderito allo sciopero generale, indetto da USB per l’intera giornata di lunedì 9 marzo 2020.

In Amt il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 20.30. il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie, esattoria e servizio clienti).

Per quanto riguarda la Ferrovia Genova – Casella il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.30; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In occasione dell’ultimo sciopero del 10 novembre 2017, a cui ha aderito la stessa organizzazione sindacale, le astensioni dal lavoro dei dipendenti hanno avuto un’incidenza sul servizio programmato pari all’11,44% nel servizio urbano. Non si è registrata nessuna adesione per metropolitana, impianti speciali e ferrovia Genova – Casella.