Lo chef genovese Ivano Ricchebono nominato ambasciatore dello stoccafisso di Norvegia

Genova. Lo chef genovese Ivano Ricchebono è stato premiato ieri dal Norwegian Seafood Council con la nomina ad ambasciatore dello stoccafisso di Norvegia 2020. Executive chef del ristorante stellato The Cook a Genova, Ricchebono è considerato uno dei più creativi chef italiani.

“Lo stoccafisso fa parte della tradizione culinaria ligure e diventarne l’ambasciatore è per me motivo di grande orgoglio – commenta lo chef -. Rappresenta il segnale che il mio lavoro e il mio impegno stanno andando nella giusta direzione. È bello sapere di essere apprezzati per la propria cucina e di rappresentare quel legame gastronomico tra due paesi, come la Norvegia e l’Italia, all’apparenza così distanti, ma profondamente uniti da quel fil rouge che è la passione per la cucina e le materie prime eccellenti”.

La cucina di Ricchebono si basa essenzialmente su prodotti stagionali e del territorio, all’insegna dell’unione della tradizione gastronomica italiana e l’evoluzione della modernità. “Per noi rappresenta uno chef talentuoso – afferma Trym Eidem Gundersen, direttore Italia del Norwegian Seafood Council – capace di mixare alla perfezione la tradizione culinaria ligure con la modernità per presentare ricette originali e uniche, nel pieno rispetto delle pregiate materie prime. La sua continua sperimentazione, ricerca della perfezione e maniacale cura dei dettagli sono i veri ingredienti dei suoi piatti”.

Nel corso della cena di nomina, che si è svolta ieri 4 marzo presso il ristorante Savini 1867 Milano, è stato presentato un menù che ha valorizzato al massimo questo ingrediente, a partire da una nuova creazione di Ricchebono: lo “Stoccafisso Antica Genova e non solo”. Un mix di sapori e ingredienti semplici come le patate, lo zafferano, il radicchio, le acciughe e il tocco creativo della spugna al basilico per esaltare il sapore unico dello stoccafisso, attraverso un’interpretazione originale e raffinata.

Il premio assegnato dal Norwegian Seafood Council rappresenta il riconoscimento per chi si è distinto nella promozione dello Stoccafisso di Norvegia in Italia. Ivano Ricchebono ha ricevuto il testimone di Ambasciatore dello Stoccafisso dagli chef Enrico e Roberto Cerea, chef a 3 stelle Michelin, del ristorante Da Vittorio a Brusaporto in provincia di Bergamo, noti per la loro incredibile capacità di valorizzare una cucina a base di pesce in un territorio, come quello bergamasco, da sempre contraddistinto da una trazione culinaria prevalentemente a base di carne, salumi e formaggi.