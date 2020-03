Lavori di manutenzione, da questa sera a venerdì la “metro” chiude in anticipo

Genova. Amt informa che la chiusura serale della metro per il proseguimento degli interventi di manutenzione è stata anticipata ad oggi, lunedì 2 marzo. Pertanto, nelle serate comprese tra lunedì 2 e venerdì 6 marzo le ultime partenze saranno alle ore 21.17 da Brignole per Brin e alle ore 21.10 da Brin per Brignole. Il servizio riprenderà regolarmente la mattina successiva con le prime corse delle ore 5.00 da Brignole e da Brin

I lavori in programma riguarderanno il completamento della sostituzione delle rotaie tra Dinegro e Principe, interventi manutentivi sull’armamento, sul segnalamento ferroviario e manutenzione edile. Ricordiamo che tali attività sono necessarie per continuare a garantire l’affidabilità e la sicurezza del servizio. Le lavorazioni vengono effettuate in orario notturno per ridurre al minimo i disagi per i clienti.

Come di consueto, il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).