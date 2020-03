Genova. Mentre quasi tutta la regione Liguria assiste ad una delle ultime giornate di pioggia della stazione, la Val D’Aveto e la Val Trebbia si imbiancano, grazie ad uno strato sottile ed effimero di neve, come in una cartolina di un inverno che non c’è mai stato.

Pochi centimetri di neve fresca, non più di dieci dove il vento favorisce gli accumuli, ha infatti avvolto i monti nelle vallate alle spalle di Genova e Tigullio, sul versante padano emiliano del nostro Appennino.

di 5 Galleria fotografica La neve in val d'aveto 9 marzo









Santo Stefano D’Aveto, Prato Cipolla, Rovegno, Fontanigorda: tutti luoghi che con i bianchi fiocchi sono in confidenza, ma che quest’anno hanno faticato a trovare una normalità stagionale. Ed è per questo che la neve, oggi, purtroppo, è una notizia.

(Le immagini di questo articolo sono state prese dalla rete di webcam curate da Limet e MeteoParma)