La Lega perde un pezzo in Regione: il consigliere Mazza passa al gruppo misto

Genova. La Lega perde un pezzo in consiglio regionale. Ha infatti ufficializzato il proprio passaggio al gruppo misto Vittorio Mazza, che era subentrato a Edoardo Rixi quando fu eletto deputato nel 2018. Una scelta di rottura rispetto alla linea nazionale del partito, nota già da settimane all’entourage del Carroccio ma esplicitata a fine legislatura per non alterare gli equilibri della maggioranza. “Continuerò comunque a sostenere il presidente Toti”, ha fatto sapere all’inizio della seduta.

Mazza, nato a Santo Stefano d’Aveto, militava nella Lega dai lontani anni Ottanta. Nel 2012 era stato nominato segretario della sezione di Chiavari e finora è stato membro del consiglio nazionale del partito. Voci di corridoio dicono che potrebbe passare agli alleati di Fratelli d’Italia o a Liguria Popolare. Al momento il consigliere non dice nulla sul suo futuro politico.

Quello di Vittorio Mazza è solo l’ultimo (finora) cambio di casacca di questa legislatura. Prima di lui hanno salutato i propri compagni di squadra Francesco Battistini (dai cinque stelle al gruppo di Pastorino, diventato da allora Linea Condivisa), Gabriele Pisani (dai cinque stelle a Liguria Popolare), Giovanni Boitano (da Liguri con Paita al gruppo misto), Angelo Vaccarezza e Marco Scajola (da Forza Italia a Cambiamo!). Chi aveva annunciato di lasciare la Lega salvo poi ripensarci è invece Giovanni De Paoli, che alla fine nel gruppo misto non è mai entrato.