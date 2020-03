La Lanterna si colora di blu per la giornata mondiale per la consapevolezza dell’Autismo

Genova. La Lanterna cambia il colore della sua illuminazione artistica per sostenere i diritti sensibilizzando sui temi più importanti ed essere vicina ai Genovesi e agli Italiani che affrontano questi giorni difficili con fiducia, coraggio e resilienza.

Giovedì 2 aprile la Lanterna si illumina in blu per la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo La Lanterna esprime vicinanza e sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007.

L’illuminazione in BLU è realizzata in collaborazione con ANGSA – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Liguria: l’illuminazione è visibile anche online sul sito ufficiale del faro più amato dai genovesi.