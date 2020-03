Istruzione, regione stanzia 800 mila euro di borse di studio per scuole private

Genova. Via libera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Istruzione e Formazione Ilaria Cavo, alla graduatoria dei 1.312 vincitori delle borse di studio relative alla spesa sostenuta dalle famiglie per l’iscrizione e frequenza nell’anno scolastico 2018/2019, finanziate da Regione Liguria con una spesa complessiva di 827.490,71 euro.

“Aver soddisfatto tutte le domande pervenute per lo scorso anno scolastico e aver raddoppiato il numero di borse erogate rispetto a quattro anni fa – afferma l’assessore Cavo – è un segnale importante, tanto più in un momento particolare per tutto il settore della scuola, anche per la scuola paritaria. Queste borse di studio sono destinate, infatti, alle famiglie che hanno scelto di iscrivere i loro figli alle scuole paritarie e si riferiscono alle spese sostenute per le iscrizioni dello scorso anno scolastico, ma rappresentano un segnale importante in generale, di attenzione per la libertà di scelta delle famiglie, e in particolare, per le spese che in questo momento si trovano ad affrontare”.

Le borse di studio sono destinate alle famiglie degli alunni delle scuole paritarie elementari (primarie), medie (secondarie di primo grado) e superiori (secondarie di secondo grado), con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni e la libertà di scelta educativa delle famiglie.

L’importo della borsa di studio è differenziato per i diversi ordini di scuola: 600 euro per la scuola elementare; 800 euro per la scuola media;1.100 euro per la scuola superiore. Anche quest’anno si conferma l’incremento del numero di borse di studio erogate: 109 in più rispetto allo scorso anno e addirittura il 100% in più rispetto a quattro anni fa, grazie alla modifica dei criteri di accesso fortemente voluta dall’assessore Cavo a partire dal 2016 con l’aumento della soglia massima di reddito Isee passata da 30mila a 50mila euro per ampliare il numero degli aventi diritto e quindi delle famiglie beneficiarie.

Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, provvederà ai pagamenti agli aventi diritto a partire dal 23 marzo prossimo con accredito diretto sul conto corrente. Le famiglie beneficiare saranno avvisate con una preventiva comunicazione.