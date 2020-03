Incidente in A12, auto perde il controllo e si ribalta su un fianco

Lavagna. Rocambolesco incidente nel pomeriggio in A12 all’altezza dell’uscita di Lavagna in direzione La Spezia. Per cause da chiarire il conducente di un’auto ha perso il controllo in galleria e si è ribaltato con la vettura su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari che hanno messo in sicurezza l’area e la macchina.

Il conducente per fortuna è riuscito a liberarsi da solo ed è sceso dalla vettura pressoché illeso, tanto da rifiutare le cure dei sanitari del 118 che erano comunque giunti in soccorso.