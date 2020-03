Incendio a Marassi nella notte, i vigili del fuoco mettono in salvo anche un pitone

Genova. Paura questa notte in viale Centurione Bracelli, nel quartiere di Marassi. Intorno all’una e mezza un incendio è divampato in un appartamento al civico 44. A dare l’allarme è stato il padrone di casa, che ha subito chiamato i vigili del fuoco.

Sul posto è intervenuta una squadra di Genova Est che in poco tempo è riuscita ad avere ragione delle fiamme circoscrivendole in una sola stanza, un ambiente dove erano conservati diversi strumenti musicali. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei pompieri e, nonostante avesse respirato un po’ di fumo, ha rifiutato il ricovero in ospedale.

L’appartamento è stato dichiarato inagibile in attesa di accertamenti. E tra gli oggetti scampati alle fiamme c’era anche una teca con un pitone, portata fuori dall’appartamento dai vigili del fuoco. L’animale sta bene, come del resto il suo proprietario.