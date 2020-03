Il Csi annulla finali regionali e nazionali

La Presidenza Nazionale del CSI ha deciso a malincuore di annullare le finali regionali e nazionali programmate a tutto Luglio 2020: l’obiettivo è quello di salvaguardare le fasi provinciali, quando si potranno riprendere, nei vari territori, con modalità e tempi difficili ora da prevedere.

Purtroppo oggi nessuno conosce l’evoluzione della pandemia del Covid-19: anche il sistema sportivo ne sta pagando pesanti conseguenze come dimostra, ad esempio, lo spostamento al 2021 dei Campionati Europei di calcio. Perfino le Olimpiadi di Tokyo sono a forte rischio.

Tutti ci stiamo domandando quando torneremo alla normalità. Quando i nostri campi, le palestre, i centri sportivi, le piscine torneranno ad animarsi di ragazze e ragazzi, allenatori, arbitri, giudici di gara e, soprattutto, famiglie.

La risposta più seria è che non ci sono certezze. Il DPCM del 9 Marzo scorso resta in vigore fino al 3 Aprile ma è quasi scontato che ne sarà pubblicato un altro, in Gazzetta Ufficiale, che allungherà i tempi.

Lo stop forzato ha interrotto gli allenamenti e sconvolto i calendari della stagione sportiva 2019-20 a tutti i livelli.

Le fasi provinciali, gli eventi più importanti per il Centro Sportivo Italianosono state sospese e sarà davvero complesso e lungo recuperarle.

Le attività locali sono fondamentali per la filosofia del CSI, e i suoi valori: il progetto sportivo-educativo vive ed unisce le persone soprattutto durante questi momenti di condivisione.

Vanno, se possibile, preservate nella loro interezza anche in questo momento complicato. Cercheremo di farlo anche a Genova

Le finali regionali e nazionali rappresentano da sempre la fine di questo percorso: non il fine.

Rappresentano la conclusione, non il momento più importante della stagione sportiva.

Quando la situazione sarà più chiara la Direzione tecnica nazionale del CSI e la Presidenza nazionale presenteranno proposte per vivere insieme, al di fuori delle varie regioni, momenti di condivisione, secondo formule e caratteristiche che saranno definite.