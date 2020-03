Il coronavirus non ferma lo sciopero femminista: doppio appuntamento l’8 e il 9 marzo

Genova. Il coronavirus non ferma a Genova il corteo transfemminista del 9 marzo. Nonostante l’appello della commissione di garanzia alle organizzazioni sindacali a non promuovere astensioni sul lavoro a causa dell’emergenza coronavirus lo sciopero femminista del 9 marzo, indetto dai sindacati di base, non si ferma.

“Chi lavora, in particolare le donne, sta pagando il prezzo più alto di questa crisi – scrivono in una nota le donne di Non una di meno – Alcune perché precarie o lavoratrici in appalti privati e pure pubblici: nelle Regioni dove le ordinanze hanno imposto la chiusura delle scuole, migliaia di lavoratrici hanno perso il salario o ricevuto salari ridotti. Altre perché dipendenti di aziende che stanno minacciando il ricorso a cassa integrazione e licenziamenti, altre ancora perché lavoratrici autonome senza possibilità di indennizzo. Tante perché sono rimaste a casa con i/le bambin/e o le persone anziane o malate. più esposte agli effetti del virus, dovendo così affrontare un aumento del carico di lavoro di cura e

domestico”.

L’8 marzo l’appuntamento è alle 16 in piazza De Ferrari: un flash-mob-sfilata con la mise che le donne non osano indossare per non essere importunate oppure che indossavano quando sono state oggetto di battute o apprezzamenti sessisti. Il 9 marzo invece appuntamento alle 18 per un corteo che da piazza Caricamento attraverserà la città.

I temi sono quelli di sempre: “Vogliamo parità salariale e un salario minimo europeo. Vogliamo un welfare inclusivo e universale che non discrimini, vogliamo più soldi per i Centri Anti Violenza femministi e consultori laici. Vogliamo l’abrogazione dei decreti sicurezza, un permesso di soggiorno europeo e la cittadinanza a chi nasce e cresce in Italia. Vogliamo effettivo diritto alla salute e servizi per tutte e non vogliamo che siano le donne a pagare il prezzo dell’emergenza”.