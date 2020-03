Il consigliere regionale Matteo Rosso lancia su Facebook “Il medico in diretta”

Genova. Nata come iniziativa privata due giorni fa è cresciuta in pubblico e attese, si chiama “Il medico in diretta”, un appuntamento quotidiano che Matteo Rosso, dentista e consigliere regionale di Fratelli D’Italia (da poco riammesso in via Fieschi per aver vinto un ricorso contro la sentenza di condanna sulle spese pazze) sta portando avanti in questi difficili giorni dell’emergenza coronavirus.

Si tratta di una diretta Facebook, ogni giorno alle 16, tra lui e una serie di medici e operatori sanitari, per consentire a chi è a casa ed è preoccupato per la propria salute di porre le domande potendo ricevere risposte precise e comprensibili.

“Ho pensato di riprendere a fare quello che già prima facevo solo con nuovi strumenti adatti a questa situazione – così dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia Matteo Rosso – sino al giorno in cui mi è stato possibile ho fatto blitz e sopralluoghi negli ospedali e ho parlato con i medici e con tutto il personale sanitario per poter ascoltare i loro problemi e per poter confrontarmi con loro della problematiche dei pazienti, prima come consigliere regionale, e poi ho continuato come medico e privato cittadino a portare la voce della gente nel mondo medico. Ho sempre portato il massimo rispetto e la massima riconoscenza per tutti gli operatori sanitari battendomi per loro prima come politico, e poi da semplice cittadino. Oggi riparto da lì e lo faccio con i mezzi adeguati al periodo: con videoconferenze, telefono e dirette Facebook in attesa di, finita questa situazione, riprendere a farlo con i mezzi tradizionali”.

Due le dirette fino a oggi per alcune migliaia di visualizzazioni: la prima con il dottor Federico Pinacci, ortopedico e segretario dell’Ordine dei Medici di Genova, la seconda con il professor Alessandro Bonsignore (Presidente Ordini medici chirurghi e odontoiatri della Liguria). Oggi è il turno del dottor Giuseppe Modugno (Medico Chirurgo Specialista in Odontostomatologia Segretario CAO e Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Genova Presidente ANDI Genova). Domani – domenica 22.3 – sarà in diretta con Matteo Rosso il professor Matteo Bassetti (infettivologo direttore dell’unità operativa clinica malattie infettive del San Martino di Genova) per poi proseguire in settimana con altri medici.